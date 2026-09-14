हिन्दी हमारी पहचान

#हिन्दी_दिवस_मुबारक

१४ सितम्बर २०२६



हमारी अपनी जबान हिंदी है

देश की पहचान हिन्दी है!

अपनी भाषा अपनी बोली

भारत की शान हिन्दी है!

ज्ञान विज्ञान की शिक्षा

यह भाषा महान हिन्दी है।

कोई नहीं है जग में ऐसा

जिससे अनजान हिन्दी है!

मंदिर में पूजन अर्चन

मस्जिद में अजान हिन्दी है!

मान सम्मान आन बान शान

हमारा अभिमान हिन्दी है!

भाषा बोली लेखन गायन

सब का समाधान हिन्दी है!

हो हिन्दी दिवस मुबारक

हम सब की जान हिन्दी है!

डॉ. एन. आर. कस्वाँ

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1 hour ago