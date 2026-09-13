आराइशें

सहज रहने नहीं देतीं जीवन को हमारी हसरतें और ख़्वाहिशें

बोझिल कर देती हैं मुसाफ़िरत को तमाम गैरज़रूरी आराइशें

-एन.आर. कस्वाँ

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31 मिनट पहले