बेताब निगाहें न जाने कब सुकुन पायेंगी

बेताब निगाहें न जाने कब सुकुन पायेंगी

ये बे-दिली न जाने क्या रंग लायेगी!

सर्द हवा के झोंकों ने भी रुख़ बदल लिया

बेखबर से कदम न जाने कब मंजिल पायेंगे।



मैं जानता हूॅं तू पास नहीं है

नज़रों को फिर भी इंतजार रहता है

न जाने कब कौन-सा हवा का झोंका

आ जाये तेरे पायल की खनक जिस पे।



चश्मे-साकी से जो जाम पीया

कहाॅं उतरा नशा उसका अब तक

बस हमें बदनाम किया

न थे हम दीवाने , फिर भी ये नाम दिया

हाय, राह में हमसफर ने दामन थाम लिया

हमने उसे चश्मे- साकी का नाम दिया।

-नाग मणि

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एक घंटा पहले