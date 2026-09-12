बेताब निगाहें न जाने कब सुकुन पायेंगी
ये बे-दिली न जाने क्या रंग लायेगी!
सर्द हवा के झोंकों ने भी रुख़ बदल लिया
बेखबर से कदम न जाने कब मंजिल पायेंगे।
मैं जानता हूॅं तू पास नहीं है
नज़रों को फिर भी इंतजार रहता है
न जाने कब कौन-सा हवा का झोंका
आ जाये तेरे पायल की खनक जिस पे।
चश्मे-साकी से जो जाम पीया
कहाॅं उतरा नशा उसका अब तक
बस हमें बदनाम किया
न थे हम दीवाने , फिर भी ये नाम दिया
हाय, राह में हमसफर ने दामन थाम लिया
हमने उसे चश्मे- साकी का नाम दिया।
-नाग मणि
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एक घंटा पहले
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