हिन्दी हमारी पहचान
हिन्दी है भारत की भाषा,
हिन्दी से भारत का मान।
रसीले मीठे शब्दों से महके,
हिन्दी और हिंदुस्तान।
हिन्दी से है प्रेम हमारा,
हिन्दी से ही है सम्मान।
देश की माटी की खुशबू,
हिन्दी ही हमारी पहचान।
आओ निश्चय मन में भरें ,
हिन्दी का गुणगान करें।
हर दिल में हिन्दी बसाएँ,
इसका हम सम्मान करें।
सरल, सुगम प्यारी हिन्दी,
हिन्दी है चेहरे की मुस्कान।
गर्व हमें अपनी भाषा पर
हिन्दी है हम सबकी शान ।
-मोहन लाल रेगर
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एक घंटा पहले
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