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मेरी मंजिल है कहाँ

Mukesh Bissa

Mukesh Bissa

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरी मंज़िल है कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल पड़ा हूँ मैं अकेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्तों की भीड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ़ मंज़िल के चर्चे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी मंज़िल है कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“उस मोड़ के आगे जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं शायद मिल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे सपनों का ठिकाना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चला…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उस मोड़ के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक नया मोड़ मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया सवाल मिला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मंज़िल है कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल बहुत पास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हाथ बढ़ाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और छू लूँ उसे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जैसे ही हाथ बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह धूप की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिसल गई हथेलियों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भीड़ में चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अकेले चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनों के साथ चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने ही साए से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें करता चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई चेहरे मिले राहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ साथ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बीच राह में छूट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ने रास्ता बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रास्ता बदल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार अपने भीतर झाँककर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना पूछता रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर मेरी मंज़िल है कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ऊँची इमारतें देखीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगे शहर देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम के पीछे भागते लोग देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालियों के लिए जीते लोग देखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मंज़िल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी में बैठा तो जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने इतना कुछ खो दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मंज़िल नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और पड़ाव था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझ आया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मंज़िल शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नक्शे पर नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी शहर के नाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी ऊँची कुर्सी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी बड़ी उपलब्धि के दाम में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल तो शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पल का नाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के आदमी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब थका हुआ मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से कह सके—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझे किसी और रास्ते की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाश नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरी मंज़िल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेरे सपनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्रमाणपत्र की ज़रूरत न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेरी मुस्कान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की स्वीकृति की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहताज न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारकर भी टूटूँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतकर भी बदलूँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चलते-चलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने होने का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मंज़िल पूछता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चलता हूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल कहीं बाहर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो उस सफ़र में छिपी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हम जीते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर समझ ही नहीं पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर कोई फिर पूछे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कहाँ जाना है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं मुस्कुराकर कहूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पता नहीं मेरी मंज़िल है कहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इतना यक़ीन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप तक पहुँच जाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन समझूँगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मंज़िल यहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मैं ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बाहर खोजता रहा।”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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