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तुम्हें फिर देखना, या कभी न देखना

Mohit bari

Mohit bari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं दो आशंकाओं के बीच उलझा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें एक बार फिर देख पाने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर कभी न देख पाने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं नहीं जानता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इन दोनों में से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे किसका भय अधिक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि तुम फिर मिल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे कुछ कह नहीं पाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सारी बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इतने दिनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सँभालकर रखी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे सामने आते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अपना रास्ता भूल जाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हें देखूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सोचूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि क्या तुम्हें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरी याद आई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या किसी अनजान-सी शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा मन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास लौटना चाहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यदि तुम नहीं मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरे पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रश्न बच जाएँगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम अब भी वैसे ही हँसते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम्हें अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सब याद है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मैं भूलने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी ही कोशिश कर चुका हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम्हारे जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई ऐसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सामने तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कुछ छिपाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन की बात कह देते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और क्या कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बात पर हँसते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें अचानक मेरा ध्यान आता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे डर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि यदि तुमसे फिर मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तुम्हें बदल चुका पाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी पुरानी स्मृति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटते हुए देखूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि कभी नहीं मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद उसी स्मृति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच मानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर सँभाले रहूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना विचित्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे सामने आने का भय भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे जुड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हारे सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न आने का भय भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मैं तुम्हें फिर देखना चाहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उस दिन से डरता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम्हें देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम अब मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही व्यक्ति नहीं रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मैंने अपनी स्मृतियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने वर्षों से सँभाल रखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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