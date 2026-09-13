बाबा सुख की छाया देना

कृपा करो भोले भंडारी, जग की आर्त पुकार है।

*बाबा सुख की छाया देना, दुखी सकल संसार है।।*



अपने सारे दर्द छिपाकर, रहे कामना एक है।

ज्योति पुंज से भर दो झोली, भाव यही बस नेक है।

प्रेम समर्पण करें साधना, बहती निर्मल धार है,

*बाबा सुख की छाया देना, दुखी सकल संसार है।।*



जीवन का हर पल यह कहता, लगे अमावस रात है।

एक दीप देहरी पर रखते, उर में भर विश्वास है।

थामें रखना हाथ हमारे, तुमसे यह दरकार है।

*बाबा सुख की छाया देना, दुखी सकल संसार है।।*



हरते हो सन्ताप सभी का, भरा प्रेम अनुराग है।

भक्ति भाव अभिषेक सुधोपम, मृदुल तरंगित राग है।

करे 'मानसी' नित्य प्रार्थना, जीवन मिला उधार है,

*बाबा सुख की छाया देना, दुखी सकल संसार है।।*





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एक घंटा पहले