खामोशी की सुनेगा कौन।

लफ्ज़ों में तो होड़ मची है

एक अकेले की सुनेगा कौन

कोलाहल की कोई न सुनता

खामोशी की सुनेगा कौन।

-मं शर्मा

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