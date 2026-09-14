दोस्तों की सुबह शाम नज़र हो गई

नाम तेरा लिया तो सहर हो गई

दोस्तों की सुबह शाम नज़र हो गई

शोर करके पुकारा उनका कुछ न हुआ

हमने चुपके से देखा खब़र हो गई

-लोक डोंगरें स्वप्निल

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42 minutes ago