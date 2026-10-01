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बहाओ हृदय में सुधा-धार ऐसी

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                            बहाओ हृदय में सुधा-धार ऐसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्यासा कोई मन भटकता न डोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगाओ अगोचर वही दिव्य निष्ठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अंतस स्वयं ही रहस्य सब खोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाओ हृदय में सुधा-धार ऐसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्यासा कोई मन भटकता न डोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविद्या के जाले झरे दृष्टि से जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिले ब्रह्म-कमल नव पंखुड़ी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटे मोह-माया के बंधन निरंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुड़े तार एकांत की बाँसुरी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनाहत उठे वह अनूठी सी झंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शून्य भी नाद बनकर के बोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाओ हृदय में सुधा-धार ऐसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्यासा कोई मन भटकता न डोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले बाह्य जग में हों तीर्थ अनेकों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मोक्ष का पथ तो भीतर छिपा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर चेतना का वो पावन भवन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम ज्योति का जो स्वयं इक दीया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो साधना की अगन इतनी पावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खुद ईश आकर तेरा मौन तौले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाओ हृदय में सुधा-धार ऐसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्यासा कोई मन भटकता न डोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटे द्वैत का भाव जब चेतना से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी पूर्णता का वो दर्शन मिलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न होगा कोई भी पराया जगत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक श्वास में दिव्य-कण ही खिलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनो 'रंज' ऐसे विरक्त अनुरागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरल पी के भी मन अमृत ही घोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाओ हृदय में सुधा-धार ऐसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्यासा कोई मन भटकता न डोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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