क्या-कुछ नहीं हुआ

शौक़-ए-विसाल-ए-यार में क्या-कुछ नहीं हुआ

इस एक-तरफ़ा प्यार में क्या-कुछ नहीं हुआ



पूरा जहान एक तरफ़ दूजी सम्त वो

इस कार-ए-दरकिनार में क्या-कुछ नहीं हुआ



दो नर्गिसी निगाहों ने मुझ पे चलाए तीर

इस इश्क़िया शिकार में क्या-कुछ नहीं हुआ



था मुझको ये वहम कि वो ख़्वाबों में आएगी

आमद के इंतिज़ार में क्या-कुछ नहीं हुआ



दो-चार दिन की ज़ीस्त थी दो-चार जी लिए

पर उम्र के गुज़ार में क्या-कुछ-नहीं हुआ



-जॉनी अहमद क़ैस

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

58 मिनट पहले