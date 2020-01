जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर

{"_id":"5e21c4978ebc3e4af0242d8b","slug":"jaya-goswami-jindagi-ka-safar-hai-ye-kaisa-safar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u093e \u0938\u092b\u0930 \u0939\u0948 \u092f\u0947 \u0915\u0948\u0938\u093e \u0938\u092b\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kitna khubsurat tha na wo pal jab hamne janm lia,Wo parayi si duniaLekin sabki aankho me pyar tha khud ke liyeThode se bade hue, jindagi ka wo kadam suru ho gyaJaha se wo hath chhorke pehla kadam lia school ke liye🕴Us 3 saal ki umar bhi kitni takatwar nikli akele bade khud ke hausale seKhubsurat lamha nikla woJab kisi ne hath badaya dosti kaWahi to khoon ke rishte ke bad pehla rishta tha..Kaisa tha na wo pal ladte the jhagdte the lekin uske bina dil hi nhi lagtaWo baal khichkr ladai krna phir bade ek dusre ke balo sawarana ..Jindagi ka safar hai ye kaisa safar..Thode bade hue ye marks, competition ne jaise bachpan chhin liyaWo daur start ho gya tha jaha se TENSION sabd ka matlab pata chala...School khatam huaWo First Year ki First day bhi kya thiJuly ka month wo barishThoda sa makeup bhi💅🏻 khud se sikh lia tha...Bahot Enjoy hua tha wo pehla saalBunk krna cafe me time spend krna park me baithnaTease krna ki wo kaisi hai wo kaisa hai gf banyega bf banayegiWo pyar ka pehla ahsaas bhi suru sa ho gyaBahot Yaad aate hai wo din..Jindgi ka safar hai ye kaisa safarJab first year ke marks ne 90 se 50. marks pe laya tb pta chalaDemotion hota kya hai..Phir se lg gye sab chhorUsi dhun meGraduate hue tension chala kya kreJab sab dost chhut gyeSab shift ho gye apne apne cityJindgi ki raah me lge hai wahi se li private naukari ka saharaJo kabhi sunta/sunti nhi thiApne man ki marzi ka malikWo boss ke isharo par nachne lga tha... Freedome kya chiz hoti hai wo us lunch time ke 30 min. Ne sikha diya ....Jindgi ka safar hai ye kaisa safar....