शेर - वक़्त के तमाचो पर

वक़्त के तमाचो पर अब क्या कहिए गा

सुर्खी बोलेगी गाल की आप चुप रहिए गा

-नूर हसन

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एक घंटा पहले