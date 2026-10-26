आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   “The Morning Sun Rises, Bringing a New Dawn”
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सुबह का सूरज उगा, हुआ सवेरा

Jagdish kumar

Jagdish kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुबह का सूरज, उगा हुआ सवेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्रामीण जीवन और सुबह की सुंदरता पर कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह का सूरज उगा, हुआ नया सवेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़िया चहकी, मुर्गा बोला, जाग उठा जग सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो सभी, अब आँखें खोलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से जीवन में खुशियों के रंग घोलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान चला खेतों की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान जगा, हल लेकर खेतों में गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करके फसल के बीज बोया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माँ की सेवा करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी फसल की आशा रखता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनिए ने दुकान खोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनिया जागा, दुकान सजाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्राहकों की राह निहारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई लेने आया सामान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई करने लगा खरीदारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक चला विद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक उठा, बस्ता टाँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्कूल जाने का मन में उमंग जागा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़-लिखकर कुछ बनना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को सच करना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गड़रिया चला पहाड़ों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठा गड़रिया, भेड़-बकरियाँ लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों की राह चला हँसकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरी-हरी घास चराने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली हवा में उन्हें घुमाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ती में छाई हलचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठी बस्ती, हुई हलचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर में दिखने लगी चहल-पहल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी भरने चलीं महिलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम पर निकले पुरुष, नई आशाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई चला अपने काम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई निकला नए अरमान लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवेरा लाया खुशियों का संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह का सूरज उगा, जगमग हुआ सवेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई उमंगें लेकर आया दिन सुनहरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत, उम्मीद और खुशियों की बहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग उठा फिर से जीवन का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरे पर नई मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में कुछ करने का अरमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह का सूरज संदेश सुनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करने वालों को आगे बढ़ना सिखाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जगदीश कुमार बालोतरा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree