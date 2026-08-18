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भूत इंसान से बोला

Jagdish chandra

Jagdish chandra

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                            भूत इंसान से बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कैसे दरिंदा हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही डराता है रात-दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को, आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं क्यों ज़िंदा हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई डरता नहीं मुझसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ इंसान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे कारनामों से मैं शर्मिंदा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डराने का बाज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने अख़बार कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इल्ज़ाम ख़ुद पर लगा बैठा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं ही दरिंदा हूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो अँधेरे को बदनाम किया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने उजाले में भी ख़ौफ़ बसा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रात में डराता था कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने दिन में भी मुझे डरा दिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सन्नाटे में रहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू शोर में दहशत बोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो बस चेहरा बदलता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू इंसान होकर इंसान को डराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कभी किसी का घर नहीं जलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की नींद नहीं छीनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के सपनों का सौदा नहीं किया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी बदनाम मैं ही हूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आईना देखता हूँ तो डर जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूत मैं हूँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तू?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रात का साया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ आया काया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ही बहुत बदनाम किया है अँधेरे को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोच रहा हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक रही मेरी ये आत्मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मरेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर यही तेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद में रहूँगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब ख़ुद से यही पूछता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर डर अब तुझसे लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बता, ऐ इंसान...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं ज़िंदा हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
.... जगदीश चंद्र कापड़ी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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