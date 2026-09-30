सच इतना कड़वा होता है

सच क्यों लोग नहीं सुन पाते,

कहने वाले मारे जाते।

ऐसा आखिर कारण क्या है,

जो लोग नहीं सामना करते सच का।

सच इतना कड़वा होता है

सुनकर जान भी लेते लोग।।



बिरला कोई व्यक्ति यहां पर,

हो सकता मिल जाए किसी को।

जो सच्चाई सुनकर भी,

मौन रहे और ताली पीते।

सच इतना कड़वा होता है,

सुनकर जान भी लेते लोग।।



सच लिखने वाले बहुत मिलेंगे,

सुनने वाले नाम मात्र के।

लिख जाना बड़ी बात नहीं है,

सच सुनना बड़ी बात होती है।

सच इतना कड़वा होता है,

सुनकर जान भी लेते लोग।।



हाल बुरा है सच का सच में,

हाल यही यदि रहा और दिन।

लोग बंद करेंगे सब सच कहना अब,

जिस से जान पर बन आती हो।

आखिर क्यों वह लोग कहेंगे,

सच इतना कड़वा होता है।

सुनकर जान भी लेते लोग।।

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एक घंटा पहले