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सिद्धार्थ का बुद्ध हो जाना !

Himanshu kumar

Himanshu kumar

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                            इतना आसान था क्या,?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धार्थ का बुद्ध हो जाना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजशाही ठाठ, महलों, तख्तों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज को यूँ ही तज के जाना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैभव और ऐश्वर्य के सागर में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का खुद से संवाद कर पाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना आसान था क्या,?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धार्थ का बुद्ध हो जाना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर श्वास में प्रश्न, हर मौन में उत्तर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अंतर्द्वंद में निरुत्तर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ संयोग तो नही होगा..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक राजकुमार का भ्रमण पर आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसान था क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ स्नेह, मोह, संबंध सभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गृहस्थ से वैराग्य मार्ग अपना..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष तले,नदी किनारे सरल न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं में संयम खोज पाना ..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की खोज में दुःख: को पाना..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँही ना था सिद्धार्थ का बुद्ध हो जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो अनहद गूँजी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में जिनसे खुद को पहचाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~हिमांशु भारद्वाज "आनंद"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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