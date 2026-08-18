ख़ुदा भी रो रहा है...

आज हम दोनों के बिछड़ने पर ख़ुदा भी रो रहा है,

कैसे कहूँ, ये आसमां-जमीं भी बेहिसाब किसी को खो रहा है...!!



— डॉ. हेमप्रिया

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2 घंटे पहले