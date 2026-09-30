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सावन आया, बादल छाया!

हरिदयाल तिवारी

हरिदयाल तिवारी

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                            सावन आया, बादल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप ने सबका चैन उड़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरा-हरा वन उपवन भाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोता राजा मिर्चा खाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल बरसा, मेंढक आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टर्र-टर्र, टर्र-टर्र राग बजाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झींगुर उसमें ताल मिलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादुर, मोर, पपीहा गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह-सुबह सब खेत में जाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मड़ुआ, मकई, धान लगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ की जो नाव चलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के यह मन से भाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़-पौधे खूब नहाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्ते मोती जैसे पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाली पर झूले पड़ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे झूलें, गीत सुनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजली चमके चम-चम-चम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल गरजे घम-घम-घम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम-रिमझिम बूँदें आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी धरती हँसती जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत पर बूँदें टप-टप गिरतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी में ये खुशबू भरतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़िया पंख पसार कर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप में अपने पंख सुखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर पंख फैलाकर नाचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख उसे सब बच्चे नाचें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन के दिन बड़े सुहाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगते जैसे मीठे गाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन आया, बादल छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के मन सावन भाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली का रंग सुहाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन सबके मन को भाया। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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