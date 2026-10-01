ऐ उम्र

जन्मदिवस का अवसर,

पाठ्यक्रम इक्कतीस—

अकस्मात् नज़र पड़ी,

पाठ का शीर्षक—

“उम्र”।



ऐ उम्र!

बीत रही है बिन पूछे,

तो बीतती जा...

ऐसे क्यों?

बढ़ती है

तो बढ़ती जा—

उपहार मुझे

मेरा देती जा।



लौटा दे मेरा बचपन,

लौटा दे पुराने खेल-खिलौने,

दादा-दादी का

ढेर-सा दुलार,

माँ-पापा की उँगली,

जिसे थामकर

चलना सीखा।



लौटा दे

झोली में रखी

तख्ती मेरी लौटा दे,

थोड़ी-सी होगी

चॉक पड़ी...



ऐ उम्र!

बढ़ती है

तो बढ़ती जा,

उपहार मुझे

मेरा देती जा—

मेरा बचपन।



— गौरव बघेल

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43 minutes ago