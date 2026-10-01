आप हारेंगे हौसला जब भी

आप हारेंगे हौसला जब भी

जिंदगी थक के बैठ जाएगी

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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48 मिनट पहले