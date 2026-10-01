दिल के बहुत करीब

यूं ही नहीं ठहर गई थी मेरी नजरें तेरी सूरत पर सनम,

दिल के बहुत करीब आ गई थी तू, मुझ से मिलते जुलते सनम,

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एक घंटा पहले