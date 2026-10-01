ठहरी वहीं जहां प्यार मिलता है

हसीनाओं का भी अपनी अदा,अपना अदब होता है यार,

वो मीलती है हर किसी से, मगर ठहरी वहीं है जहां सुकुन मिलता है यार,

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एक घंटा पहले