सामने होकर भी

तुम को खोन से दर्द तो होता है लेकिन तड़प और बढ़ जाती है,

जब सामने होकर भी तुम , पहले जैसा मेरी अपनी नहीं होती,

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50 मिनट पहले