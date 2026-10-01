मेरी वो हार हो तुम

तुम्हारा मुझको छोड़ना मेरी वो हार हो तुम,

कि तुम को हारने के बाद अब मुझे किसी को जीतने का मन नहीं करता,

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एक घंटा पहले