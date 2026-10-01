मर जाता हूं मैं तुम पर

तुम्हें नहीं मालूम कितनी कातिल होती है, आरज़ू भरी झुकी हुई तेरी निगाहों,

मर जाता हूं मैं तुम पर मुहब्बत भरी मुस्कान, जिंदगी के लिए,

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एक घंटा पहले