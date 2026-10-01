मिली पहली बार जब

मिली पहली बार जब तो मांगा नहीं था तुम्हें खुदा से मैं ने,

लेकिन मेरी नज़रों का इशारा तुम्हारी तरफ ही था,

बेशक नाम नहीं लिया मैंने मगर पुकार तो तुम्हीं को था,

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एक घंटा पहले