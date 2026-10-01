खुशियां छीन ली तुम ने

अब डर लगता है तुम को अपना बनाने में सनम,

खुशियों का थोड़ा सा लालच देकर जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली तुम ने,

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1 hour ago