जिंदगी का सफर

बड़े मजे में कट रहा था जिंदगी का सफर तेरे शहर में,यार,

लेकिन नजर पड़ी तुम पर मेरी और भटक गया मैं,

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एक घंटा पहले