जब तुम नहीं मिली

जब तुम मुझे नहीं मिली तो कविताओं में मुहब्बत लिखी मैं ने,

जब तुम मुझे मिली तब तेरी मुहब्बत में कविताएं लिखी मैं ने,

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48 मिनट पहले