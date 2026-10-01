इश्क के गलियारे में

इश्क के गलियारे में एक ने फेंक दिया मंगलसूत्र,

और दूसरे ने किसी की दी हुई पायल अपने जनाजे तुम नहीं उतारी,

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एक घंटा पहले