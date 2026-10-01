इल्ज़ाम लगाती चली गई

मैं तुम्हारे खालीपन को भरने,समझने की कोशिश करता रह गया,

और ना जाने क्यों तुम मुझ पर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाती चली गई,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले