डूबो सकती हो ए हसीना

पूरी दुनिया को डूबो सकती हो ए हसीना,

लेकिन मुहब्बत तो तेल का एक बूंद है, आसान नहीं है उसे डूबोना,

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एक घंटा पहले