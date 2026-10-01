चांद सी तेरी सूरत

दिल चुराने की तेरी एक ही अदा,दिल में बस जाने की दूसरी बहुत खूब है,

चांद सी तेरी सूरत, और ज़िद्द मेरी भी इस चांद को पाने की है,

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एक घंटा पहले