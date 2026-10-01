आंखें ठहर गई

मेरी आंखें ठहर गई है तेरी ही एक सूरत पर,

अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कौन, कितना कितना खूबसूरत है,

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एक घंटा पहले