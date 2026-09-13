आओ मिलकर शपथ उठाएँ

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divyansh singh

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                            जिस मिट्टी ने जन्म दिया, उस मिट्टी का मान है हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ के माथे की, चमकती पहचान है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किसी से कम हमारी, न किसी से शर्माएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे जो भी बोले, हिंदी में ही गाएँगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी की रामायण है हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबीर की वाणी है हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद की कलम है हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की कहानी है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में माँ की ममता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में वीरों की शान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में गूँजी है सदियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की जय-जयकार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भाषा दिल को जोड़ सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूटे मन को मोड़ सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँसू में मुस्कान बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भारत की पहचान बने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हिंदी है, वो हिंदी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भारत की हिंदी है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हिंदी को अपनाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल तक इसे पहुँचाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-विज्ञान के हर आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का दीप जलाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेज़ी सीखो, दुनिया जीतो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भाषा का सम्मान करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी माँ की भाषा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न अपमान करो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी हमारी आन रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी हमारी शान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक सूरज-चाँद रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का सम्मान रहे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर शपथ उठाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का गौरव बढ़ाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शब्दों से, अपने कर्मों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत को और महान बनाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी बोलेगा हिंदुस्तान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी बनेगी भारत की शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी हमारी पहचान है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही हमारी सबसे बड़ी आन है! 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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