गंगा पहुंची द्वार

तट जल से डूबे रहे बस्ती हाहाकार

संकट अपना बोलने गंगा पहुंची द्वार .



अपनी सारी गंदगी पहुँचाते सब लोग

लौट वही फिर मिले करते उसका भोग.



दिनेश चौहान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

3 घंटे पहले