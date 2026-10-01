आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   October ka Dard
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अक्टूबर में क्या दर्द

Dileep Mishra

Dileep Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बिखराव का मौसम है अक्टूबर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभव हो तो संभाल लेना खुद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभाल लेना खुद को, क्योंकि...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तुम्हारी व्यथा नहीं समझेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें पत्ते भी पेड़ का साथ छोड़ देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा भी आसमान का साथ छोड़ देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्टूबर में मौसम भी साथ नहीं देता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभव हो तो खुद को संभाल लेना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्टूबर है कि एक मनहूस-सा महीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंड आती नहीं और उमस जाती नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों अक्टूबर में घुटन बहुत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे कमरे के कोने में सिसकियां बहुत हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अक्टूबर जंक्शन' पर सुधीर-चित्रा बिछड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्टूबर में ही बड़े-बड़े सूरमा ढहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन दिनों सूरज भी जल्दी मुंह फेर लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांझ भी चुपचाप आकर मातम बुन लेती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी ठिठककर पानी-सी लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़ामोशी में अपनी चीखें सुनाई देती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद की कोई आख़िरी डोर थामे रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर संभव हो तो खुद को संभाल लेना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरना इस महीने का पुराना दस्तूर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभाल लेना खुद को, बात कुछ दिनों की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवंबर की पहली धूप ज़्यादा दूर नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभाल लेना खुद को, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-दिलीप मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree