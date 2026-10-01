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तेरे घर के सामने

Dheeraj Porwal

Dheeraj Porwal

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                            तेरे घर के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा घर क्यू नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखे बिन तुझे मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन बनता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सामने जब भी आओ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजरे झुकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को कैसे समझाऊ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम समझो ना मेरी बातों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे वादो को इरादों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हे प्यार कितना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सामने कुछ भी कहने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे होठों पे मेरा नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उलझन नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखु तुजको हर शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल की लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सामने जब न आओ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हर खुशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी तुम मुझसे रूठे क्यू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं समझू नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम समझो तो मेरी बातो को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आखों को और इरादों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हे याद कितना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम करते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बोलने से कुछ भी, हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यू ये रूठी हुई सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी छूटी हुई सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत भी ना आए तो मैं क्या करू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिन जिया जाये ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या करू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही बता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही बता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या करू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या करू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने क्या कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने क्या सुना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यू डूबे हो इस तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी यादों में ये बता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह दे कि मेरा दिल तेरा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा हुआ...... तेरा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल का चैन तेरा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे घर के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा घर है नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल मे मेरे रखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको मैं यू ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सामने आजाता है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे यूही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी कहने से डरती हूँ तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं समझू तेरी बातों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आँखों को तेरे वादों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे प्यार कितना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम करते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सामने कुछ भी कहने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे घर के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा घर क्यू नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखे बिन तुझे मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन बनता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सामने जब भी आओ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजरे झुकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को कैसे समझाऊ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम समझो ना मेरी बातों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे वादो को इरादों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हे प्यार कितना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सामने कुछ भी कहने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरते हैं
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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