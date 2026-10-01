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मेरे दिल मेरे दिल टूटे दिल को मैं समझाऊं।

Dheeraj Porwal

Dheeraj Porwal

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                            दिल मेरे दिल मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको कैसे मैं समझाऊं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़के तू जो अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी यादों में खो जाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत को बढ़ने दूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या दिल को ही समझाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे दिल जो मेरा अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे उसको मैं समझाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मेरे दिल मेरे टूटे दिल को मैं समझाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन यादों का, उन वादों का क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुमने दिल से किए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में जो मेरे तुम थे हमेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिल को क्यू जख्म दिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे प्यार की जरूरत नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई चाहत मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में खाली रहेगा वो हर एक कोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार जो करते तुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मेरे दिल मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मेरे दिल मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको दर्द मैं देता रहूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको दर्द मैं देता रहूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मेरे दिल मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको कैसे मैं समझाऊं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़के तू जो अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी धड़कन मैं बन जाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द को बढ़ने दूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या दर्द में खो जाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे दिल को जोड़ूं अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तुझसे ही जुड़ जाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल मेरे दिल टूटे दिल को मैं समझाऊं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मेरे दिल मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको कैसे मैं समझाऊं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़के तू जो अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी धड़कन मैं बन जाऊं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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49 मिनट पहले

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