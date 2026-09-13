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फुर्सत के पल

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            फ़ुर्सत के पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कभी हथेली पर आ टिकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उन्हें यूँ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते दिनों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिसल जाने मत देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही परछाईं के पास बैठना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना कुछ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दुनिया से कहते-कहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से कहना छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की पर ठहरी धूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते मौसमों की आहट सुनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुराने ख़त की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की तहें खोलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ुर्सत से खुद को पढ़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़्वाब अधूरे रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे फिर मिलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रिश्ते पीछे छूट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें बिना शिकायत याद करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों तक आने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मुस्कान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना वजह खिलने देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को समझना ज़रूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को समझ लेना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद फ़ुर्सत का असली अर्थ यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से थोड़ी देर दूर होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर लौट आना। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- देव कुमार पटेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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