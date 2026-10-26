क्या बताऊं किसकी याद आई है।।

मुहब्बत में जल उठे हैं चिराग,

क्या बताऊं किसकी याद आई है।।

-दीप्ति त्रिपाठी

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एक घंटा पहले