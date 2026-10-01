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कंधे से पहले हाथ बढ़ाइए

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            कंधे से पहले हाथ बढ़ाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरे हुए इंसान को कंधा देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग पुण्य समझते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ज़िंदा इंसान को सहारा देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बोझ समझते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार कंधे मिल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सच्चा कंधा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों नहीं मिलता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थी पर फूल चढ़ाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मिल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जो इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की राह में टूट रहा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आँसू पोंछने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कोई नहीं मिलता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवेदनाओं को रस्मों में बाँट दिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को मतलब में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसानियत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ शब्दों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यवस्था को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ पर इंसान चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंच पर संवेदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तब तक साथ चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साथ देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जनाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत की असली परीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आख़िरी यात्रा में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की अधूरी ज़िंदगी में होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की अर्थी उठाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उसका हौसला उठाइए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ज़िंदा चेहरे पर मुस्कान लाइए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत देह को कंधा देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अंतिम संस्कार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ज़िंदा इंसान को सहारा देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत का संस्कार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम मौत के बाद कंधा देने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में हाथ बढ़ाना सीख जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज को शांति के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बड़ी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं होगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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