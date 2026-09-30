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मणिकर्णिका घाट

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            दाह संस्कार हेतु पार्थीव शरीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते जहां गंगा के तीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदाई की ढुंढते, "अपने" बाट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम प्रेम स्थल,मणिकर्णिका घाट
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक जल न जाती देह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा की नहीं, टुटती नेह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलकर बन जाता जब भस्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाती, दुनियावी रस्म।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'वामा वर्जित' महाश्मशान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि की टुटे नहीं विधान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण हर, बनाती लाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिताएं करती उसे निराश ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत की देवी,सच्ची प्रेमिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुह हर लेती, मेरी नायिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम आलिंगन ऐसा मजबूत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुसरों के लिए बनते अछूत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख ली 'अपनों' ने कमाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिता जलाकर राख बनाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु, वफ़ा की रस्म निभायी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल नंगी लाश उसे भायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मृत्यु से मिला एकबार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता नहीं, छोड़कर प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हुस्न का ऐसा जोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा रहे खिंचें सब उसी ओर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग में जले,या ओढ़ ले मिट्टी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ना है सब,ज्यों वो लिपटी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते समाधिस्थ जो है जीवन-मुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्मशान में जले देह जो रहे अमुक्त।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु,सांस का टुटना आस टुटे मोक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वसाक्षी मोक्ष है सर्वसाक्षी अमोक्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवागमन से परे,होते जीवन-मुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौरासी मे भ्रमित,आत्माएं अमुक्त।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह मोह भंग,देह शुद्धि प्रकिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोलह संस्कारों की अंतिम क्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों से मुक्ति की मंच मणिकर्णिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'पुनःशच पंचतत्व प्रेषक', श्रीपर्णिका।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-बिजय बहादुर तिवारी'विस्मृत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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