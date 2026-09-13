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वैराग्य

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            वैराग्य तटस्थ शांतचित्त शक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रिय सुख से मन विरक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़  ,राग, द्वेष    आसक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहती   माया मोह मन मुक्ति।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'पर' , 'वैराग्य' का सर्वश्रेष्ठ रुप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोक्ष दायिनी  इसका प्रारूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतोगुण रजोगुण और तमोगुण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार मुक्त ,मन बुद्धि निपुण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अपर' वैराग्य का  वह    रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपजता,प्रतिक्रिया के स्वरूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष-दृष्टि रख,भोग का त्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषयी इच्छा का    परित्याग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्पकालिक आंशिक विराग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल क्षणों का परित्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-माया ,रोजमर्रा से विलग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थितिजन्य सन्यास अलग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संजोए सपने जब जाते बिखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सताने लगे,    अपनों  का डर  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाओं को जब लगती चोट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेता मरकट  सम  वैराग्य ओट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्यधिक तनाव,या हो हताश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असफलताओं से होते निराश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनःस्थिति की  बनती   न्यास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकुछ छोड़ ले लें संन्यास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  श्मशान में देख जलता शरीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  है सब कुछ नश्वर होता अधीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  अल्पकालिक  उठता    वैराग्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
   माया, मोह ,बंधन  दें त्याग ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
    कुछ रोज रह  ,  संसार दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
    खुद पर ऊर्जियत का सुरुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     कर स्वयं में   उर्जा   पुनर्भरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     रोकता मनुष्य मन का क्षरण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
    जो मौन व्रत या ध्यान से आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
    अल्पकालिक वैराग्य कहा जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     यह एक   भावनात्मक  उपचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     मानसिक स्पष्टता,फ़ोकस सुधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
    
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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