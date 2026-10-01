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अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वर्ष मनाते हैं सहर्ष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका भी उत्पादन में योगदान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉफी-उद्योग को मि सम्मान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"हर कप के पीछे जो विद्यमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जश्न में हो उनका सम्मान।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान और श्रमिक केंद्रित स्कीम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयुक्त राष्ट्र की यह है थीम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कॉफी हर हल का हिस्सा है,"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजीविका का यह किस्सा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतत विकास का रखकर ध्यान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रचार-प्रसार का बनता प्लान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊर्जावर्धन को सदियों से ज्ञेय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय और कॉफी—दोनों पेय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉफी भुने बीजों से बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय पत्तियों से है छनती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! कॉफी भी होती चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनती आम जन का पर्याय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सस्ती, सुलभ चाय की निशानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगी, सीमित—कॉफी शानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉफी तीव्र ऊर्जा की दाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय से मन शांत हो जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैफीन के ही अंतर के कारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भिन्न गुणधर्म दोनों करते धारण।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाचन के उपरांत जो प्राप्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशुओं के मल से निष्पाप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती अति महंगी और नाकाफी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्लभ, जैविक वही तो कॉफी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय कराती सहज मुलाकात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनौपचारिक, खुलकर बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशिष्ट वर्ग, सीमित वार्ताएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉफी संग हद में की जाएं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता रहे संवाद का दौर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय, कॉफी या कुछ और।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलतफहमियां होंगी कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परस्परता पाएगी दम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विजय बहादुर तिवारी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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