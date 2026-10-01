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हैवानियत के हर एक जबड़े को, चौराहे पर टोकना होगा।

Arpit Verma

Arpit Verma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हाँ, सारा दोष उसी का था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बात बिल्कुल साफ़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पाक-साफ़ समाज का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक गुनाह माफ़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वो नन्हीं सी कली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तीन महीने की पली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूले में अपने ढंग से सोना नहीं जानती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़ों का छोटा दायरा पहचानना नहीं जानती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दरिंदगी की प्यास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मासूम जिस्म से न बुझी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चीर कर रख दी देह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रूह तक उसकी बची।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कसूर उस बच्ची का ही था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ज़रा संभल के सोई न थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीख भी न सकी दर्द से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कायदे से रोई न थी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक सौ दो साल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो थरथराती बूढ़ी जान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी झुकी कमर को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नोच गया कोई हैवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफेद कफ़न सी साड़ी में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवस का साया गहरा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूर उस झुर्रियों वाली मां का ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरित्र डगमगा गया !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरिंदा तो लाचार था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियत तो उसकी साफ़ थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़िया की सफेद चादर में ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बात ख़राब थी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दस में से नौ बेटियों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूती गंदी निगाहें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दफ़्तर, गली और बस में भी, ज़हरीली हर राहें हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सर उठा कर जो चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रूप उसका जला दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद रुपयों के तेज़ाब से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा वजूद गला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भीड़ ने कह दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"अरे तेवर ही उसके भारी से थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की को झुक के रहना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब नख़रे उस नारी के थे।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर का ख़ौफ़ मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिल-तिल कर वो घुटती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदालतों की तारीख़ों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी इज़्ज़त लुटती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहशी को मिली चंद साल में छूट, वो सीना तान के घूमेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस का सब कुछ जल गया, वो साया देख के कांपेगा !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यही तुम्हारा न्याय है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तराज़ू तुम्हारा अंधा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधा नहीं, शायद कानून तुम्हारा अब नपुंसक हो चुका गंदा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या रूह बेचने वाले हुक्मरानों का ये सबसे घटिया धंधा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहते हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"सूरज ढलने के बाद बेटियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौखट लांघ न पाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण रेखा में कैद रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हदों में सिमट के आएँ।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर उस पावन रात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नौ दिन का त्योहार मने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों पर जब रात-रात भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल-नगाड़े और शोर बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अंधेरा होते ही दुर्गा को भी, ताले में बंद कराते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अपनी मर्दानगी छुपाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्दे उस पर भी खिंचवाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर की उस मूरत के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भर शीश झुकाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाहर निकलकर जिंदा देवी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को नोच-नोच कर खाते हो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बहुत हुआ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोमबत्तियों के तमाशे से अब कोई हल नहीं निकलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन सुलगते हुए अंगारों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा हर झूठा पाखंड पिघलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदालत के खोखले काग़ज़ों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आग में झोंकना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैवानियत के हर एक जबड़े को, चौराहे पर टोकना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष कपड़ों का मढ़ने वाले भेड़ियों, अपनी आँखें खोल लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंदगी किसी के जिस्म में नहीं, अपनी नपुंसक ज़हनियत को तोल लो!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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