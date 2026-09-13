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मुझे वो लड़की दिखती है।

Anupama Arya

Anupama Arya

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                            मुझे वह लड़की दिखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पर्दे के पीछे से झाँकती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज निकलने से लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा होने तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही खड़ी रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इंतज़ार करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई आएगा पल भर के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रोशनी उस दरवाज़े से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर चली आएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बचे हुए समय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के कोनों को नापती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आकृति से पहचानती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसकी हिम्मत बस इतनी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वह रोज़ रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बिस्तर के बगल वाली खिड़की से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों को देखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने तारों को गिनना छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खिड़की के बाहर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी नापने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बेड़ियाँ-सी महसूस होती थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी झिझक की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने विचारों की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आसपास के लोगों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरता हुआ देखती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस करती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाले सवालों से घिरी रहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समाज उसके सामने रख रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूसरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वह खुद के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुन रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दायरों में रखना चाहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे भूल जाने के लिए कहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दरवाज़ा खुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी के साथ-साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपना पूरा घर दिखाई दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उस घर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सामान का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना एक नाम था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और ढूँढने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे उसकी ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और निशानियाँ मिलीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इतने बरसों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इस घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ती आ रही थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भूरा दरवाज़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सफ़ेद दीवारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सजने-सँवरने की भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलमारी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुरानी डायरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें उसके ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह फिर रसोईघर में गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चाय बनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसी कमरे में आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह एक कुर्सी पर बैठ गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की भाप के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ उधेड़बुन कर रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक हाथ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस डायरी के पन्ने पलट रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हल्की-सी मुस्कान आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने कलम हाथ में उठाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और डायरी के आख़िरी पन्ने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जीवन की नई शुरुआत मुबारक हो।”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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