तुरबत में मेरे इश्क़ का अरमां कही नहीं,

तुरबत में मेरे इश्क़ का अरमां कही नहीं,
दिखाया मुझे आइना जब जां बची नहीं,
फर्श कर दी निगाहे तेरी जलवागाह में,
इंतज़ार है शब्-ए-फ़िराक में, फुर्सत उन्हें नहीं।
लिया इन्तहा वक़्त ने रोज़-ए-सजा पे यु,
सजाया मेरा जनाजा पर तुरबत कही नहीं।
बयां होते नहीं राज-ए-तकसीर अपनी जुबा से आज,
अब अफ़सोस ही है मेरे दिल में नफरत कही नहीं।
पशेमां इस तक़दीर को रक़ीबा समझ के "आशिक़",
तह-ए-ख़ाक हुआ तो सुकून-ए-जां मिली नहीं।
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