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मेरी तन्हाई (नज़्म)

Anmol Sinha

Anmol Sinha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरी तन्हाई की ये एक बात अच्छी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मुझसे कभी भी खफ़ा नहीं होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन तमाम दिलकश क़ुर्बतों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मुझसे कभी भी जुदा नहीं होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कभी देखती है मुझको जुदा सबसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर चुपचाप मेरे पास बैठ जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोई गीत वो जुदाई के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े सुकून से मेरे कान में सुनाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात मैने कभी किसी से कही ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़्वाब मैंने बताए नहीं किसी को कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अश्क़ जिनको किसी ने कभी नहीं देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दर्द जिसकी ख़बर नहीं सबको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सब मेरी तन्हाई जानती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे बेहतर ये मुझे पहचानती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरी तन्हाई ही है जिसने मुझे ज़िंदा रखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखने के इस फन को इसी ने है ज़िंदा रखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये न होती तो ये ग़ज़लें, ये नज़्में कहां से आतीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल की ये दबी हसरतें कहां से आतीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां से आते ये शेर, ये मज़ामीन ध्यान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो तन्हाई है, जिसने घेरा है मुझे ऐसे गुमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं लिखता हूं फिर, जब ख़ुद से गुफ्तगू करूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनहोनें ख्वाबों की जब चुपके से आरज़ू करूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
[मज़ामीन: (मज़मून का बहुवचन) यह किसी खास विषय पर लिखी गई रचना]
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक चीज़ जिनको मैं महसूस करके लिखता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें महसूस बस इस लिए कर पाता हूं कि तन्हाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना कि ये फ़न है ग़ज़लगोई का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इसके पीछे की ताक़त मेरी तन्हाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई में तसव्वुर उभर के आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई में फिर लफ़्ज़ गुनगुनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी तन्हाई मेरे ख़यालों में रंग भरती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कभी भी वो बात मेरे संग करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूं नहीं मैं तन्हा कि जब तक है ये साथ मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी तन्हाई हर वक्त थामे रहती है हाथ मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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